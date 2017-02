KNMI waarschuwt voor lokale gladheid

Canadese moeder komt ineens VS niet meer in

6:14 Een Canadese vrouw van Marokkaanse afkomst, die al ruim twintig jaar in Canada woont en beschikt over een geldig Canadees paspoort, is de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd. Fadwa Alaoui zou een bedreiging vormen, omdat er islamitische gebeden op haar telefoon werden aangetroffen.