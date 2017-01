Koers van de dollar daalt door harde woorden van president Trump

Zijn protectionistische boodschap roept vragen op over de rol die de VS de komende jaren internationaal willen spelen. Trump voegt meteen de daad bij het woord door een Aziatisch handelsverdrag in te trekken, en een soortgelijk verdrag in Noord-Amerika opnieuw onder de loep te nemen.

Ook herhaalde Trump dat hij van plan is hoge grensbelastingen op te leggen aan bedrijven die producten in willen voeren in de VS. In een ontmoeting met bestuurders van bedrijven als Tesla, US Steel, Dow Chemical en Lockheed in het Witte Huis beloofde hij dat binnenlandse productie juist op kortingen kan rekenen.