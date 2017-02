Kristoff weer de beste in Oman

Zwager Spaanse koning voor jaren de cel in

12:30 Iñaki Urdangarín, de zwager van de Spaanse koning Felipe, moet voor 6 jaar en 3 maanden de gevangenis in. De rechtbank in Palma de Mallorca achtte hem vandaag schuldig aan onder anderen fraude, oplichting en het verduisteren van overheidsgeld. Er was 19,5 jaar tegen hem geëist. Zijn vrouw, prinses Cristina, werd vrijgesproken in een geruchtmakende rechtszaak die de Spaanse monarchie in het hart heeft geraakt.