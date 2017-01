Kritische SP'ers weer in het gareel na gesprek met partijtop

Tele2 reageert laconiek op onbeperkte bundel T-Mobile

11:12 Telecombedrijf Tele2 is niet onder de indruk van de aankondiging dat T-Mobile als eerste aanbieder in Nederland met onbeperkte databundels komt. Maar het is niet duidelijk of de prijsvechter binnenkort ook datalimieten overboord gooit.