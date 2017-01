Kunstacademie geeft studenten die al een graad hebben korting

Korpschef Erik Akerboom klikt over voorganger Bouman

15:39 Hoofdcommissaris van politie Erik Akerboom heeft een brief gestuurd over zijn voorganger Gerard Bouman, zo bevestigt de politie. In de brief gaat het in elk geval over een lening die Bouman privé zou hebben verstrekt aan de voormalig voorzitter van de COR, Frank Giltay.