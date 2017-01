Kwart van wintervoorraad strooizout op

Oostenrijk waarschuwt: extreem lawinegevaar

15:01 In Oostenrijk is de kans op lawines zo groot dat het land spreekt van 'heikele' situatie in de bergen. Dit weekend is er een meter sneeuw gevallen. De deelstaten Voralberg en Tirol hebben het lawinerisico naar niveau 4 opgetrokken. Dat niveau komt slechts een paar dagen per jaar voor.