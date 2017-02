Leerling botst terwijl rijleraar dronken naast hem zit

Wo­ning­over­val­ler Geleen schiet bewoner dood

8:43 Bij een woningoverval in de Beatrixlaan in het Limburgse Geleen is vannacht de bewoner doodgeschoten. Een of meer overvallers drongen rond 03.00 uur de woning binnen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond en overleed later aan zijn verwondingen, maakte de politie bekend.