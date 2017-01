Lesje reanimatie op Cals College

Schooladvies 'Houd kind tot 14 jaar op basisschool'

8:04 Kinderen op hun twaalfde indelen op niveau en naar een vervolgopleiding sturen, is veel te vroeg, zegt Marie-Christine Opdenakker, onderwijskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uit het onderzoek dat ze volgende week publiceert, blijkt dat het veel beter is om tieners langer een basisopleiding te geven en als ze 14 of 15 zijn meteen door te sturen naar een beroepsopleiding, een algemene vooropleiding voor hoger onderwijs of de universiteit. Vooral jongens, migrantenkinderen en laatbloeiers profiteren daarvan.