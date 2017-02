Leverkusen wint in Augsburg na historische treffer

18-jarige Pleun wint The Voice of Holland

22:45 Publieksfavoriet Pleun Bierbooms heeft vanavond in een zinderende finale de winst in The Voice of Holland in de wacht gesleept. De 18-jarige zangeres uit het Brabantse Lieshout liet haar concurrenten Vinchenzo, Isabel en Thijs gemakkelijk achter zich.