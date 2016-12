Liefde voor het circus overwint alles

VideoHet failliete circus Herman Renz is terug, dankzij de centen en het zakelijke instinct voor ondernemer René Duursma. De vroegere directeur Milko is nu alleen nog maar clown, 34 kilo lichter en een huwelijkscrisis rijker.

Logo Volledig scherm Milko is nu alleen nog maar clown. © ANP

Hij is waarschijnlijk de enige dwerg met een maagverkleining; Milko Steyvers uit Helmond. Hij was directeur én clown van circus Herman Renz, totdat de boel vorig jaar failliet ging. De stress vrat aan hem en hij vrat juist door de stress. Op het dieptepunt woog hij 104 kilo. En dat gaat niet, op een lijf van 1 meter 32. ,,De dokter noemde mij een wandelende tijdbom en we belandden in een huwelijkscrisis.’’

Logo Volledig scherm Een Hongaarse paardenact tijdens de generale repetitie van het Wereldkerstcircus in Koninklijk Theater Carré. © Olaf Kraak Circus Herman Renz (be)staat weer, zoals elke kerst zijn de tenten opgebouwd in Haarlem. Milko knikt naar de popcornmachine in de voortent. Daar heeft hij niets meer te zoeken. Na de ‘gastric bypass’ past er amper nog eten in zijn maagje. ,,Vroeger at ik een half brood als ontbijt, vanochtend twee rijstwafels.’’ Maar er is nog een andere, verdrietige reden. Zijn Sylvia bemande het popcornapparaat altijd. Nu niet meer.

Maar hé, circus Herman Renz is dus herrezen. Morgenavond is de premièreshow in het Haarlemse Reinaldapark. Ondernemer René Duursma kocht vorig jaar op een veiling een deel van de inboedel (de kassawagens, het hek) en belde Milko met de vraag of hij de naam van het circus kon kopen. Milko: ,,Ik zei: je mag hem gebruiken, maar dan krijg je mij erbij. Niet als directeur, alleen als clown.’’

Gemoderniseerd

Duursma is evementenorganisator: hij exploiteert jaarlijks zo’n 60 kermissen door het hele land en momenteel ook de ijsbanen in Schiedam en Spijkenisse. Duursma spreekt over ‘stukjes beleving, sfeer en ambiance’. Met respect voor het rijke verleden van circus Herman Renz, wordt onder zijn leiding gemoderniseerd. Milko: ,,Ik weet niet wat ik meemaak. Vroeger hadden we 1 jongleur met 6 ballen in de piste, nu 4 jongleurs met 24 ballen. Alles gaat nu in de overtreffende trap. Als clown herhaalde ik elke vijf jaar mijn acts. Nu eiste de clown met wie ik samen ga werken, Mischa de Vries, dat we een heel nieuw programma brengen.’’

Logo Volledig scherm Een vuurspuwer tijdens de generale repetitie. © Olaf Kraak De Vries, in 2007 winnaar van het Talpa-programma De Nieuwe Bassie: ,,Mensen raken snel verveeld tegenwoordig. Dus gaan Milko en ik ook in de weer met vlammenwerpers en CO2-shooters.’’ Milko: ,,Ik ben doodnerveus.’’

Quote Ik ben doodnerveus Milko

Ook spectaculair: de rollerskateact van de 21-jarige Sam Pellegrom uit Eindhoven en zijn Spaanse vriendin Jessica. Zij hebben elkaar in Milko’s circus leren kennen. Andere personeelsleden van vroeger zijn er niet meer.Milko: ,,Zij hebben me allemaal in de steek gelaten en sommigen staken nog een dolk in m’n rug ook. Dat heeft Sylvia ook zo van streek gemaakt.’’ Duursma: ,,Als armoede de voordeur bereikt, loopt liefde de achterdeur uit.’’

Milko: ,,Sylvia wil niet meer in het circus rondlopen, maar bij de première komt ze toch. Ze werkt nu bij de slager in Helmond. Heel druk in deze dagen, maar morgenmiddag mag ze eerder weg. Want exact 25 jaar geleden zijn we hier in Haarlem getrouwd, dat vond Herman Renz een mooie publiciteitsstunt bij het eerste kerstcircus hier. En omdat ik op het nippertje veranderd ben is de liefde tussen ons weer helemaal terug. Vannacht kreeg ik nog een berichtje van haar, dat ze zo trots is op me.’’