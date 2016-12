Lindsay Lohan: Ik werk aan Mean Girls 2

Actrice Lindsay Lohan (30) wil zo graag een vervolg op de populaire meidenfilm Mean Girls, dat ze zelfs een opzet heeft gemaakt voor een tweede deel. Dat vertelde ze gisteravond in een interview met CNN dat live werd uitgezonden op Facebook .

,,Ik doe echt mijn best om Mean Girls 2 op de kaart te zetten", zegt Lindsay. ,,Maar het is niet aan mij om dat besluit te maken." Volgens de Amerikaanse heeft de cast van de originele film het momenteel erg druk. Toch laat ze het er niet bij zitten. ,,Ik blijf erop hameren om met een vervolg te komen."

Actrice Rachel McAdams, die in het origineel te zien was als schurk, liet eerder dit jaar al weten oren te hebben naar een Mean Girls 2. Ook regisseur Mark Waters zou interesse hebben in een sequel. Als het aan Lindsay ligt, krijgt ook Jamie Lee Curtis een rol in het tweede deel. De twee sterren waren eerder samen te zien in de film Freaky Friday.