Linkse partijen willen VVD buitenspel zetten

Video Aanslag in Zweden? 'Wat heeft Trump gerookt?'

14:09 Donald Trump heeft gisteren in een toespraak in Florida gesuggereerd dat er de avond voordien een terreuraanslag werd gepleegd in Zweden. Dit was echter niet het geval. ,,Zweden? Terreuraanslag? Wat heeft hij gerookt?", reageerde de voormalige Zweedse premier Carl Bildt op Twitter.