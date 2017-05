LIVE: Boussoufa brengt Marokko terug in de wedstrijd tegen tien man Oranje

Zonder de nieuwe bondscoach Dick Advocaat en zonder een groot aantal basiskrachten speelt het Nederlands elftal vanavond een oefeninterland tegen Marokko. Oranje treft de 'Leeuwen van de Atlas' in Agadir, waar om 19.30 uur Nederlandse tijd wordt afgetrapt. Fred Grim zit opnieuw als eindverantwoordelijke op de bank.



De assistent-trainer verving twee maanden geleden al de kort daarvoor ontslagen bondscoach Danny Blind in de oefeninterland tegen Italië. Drie dagen na de ontluisterende nederlaag in de WK-kwalificatie tegen Bulgarije (2-0) moest Oranje in Amsterdam ook voor de Italianen buigen (1-2). Advocaat begint pas volgende week, in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. De huidige trainer van Fenerbahçe laat Oranje in de oefeninterlands tegen Marokko en Ivoorkust (zondag in Rotterdam) nog over aan Grim.



De ontmoeting met Marokko is onderdeel van een trainingskamp in Portugal, waar de selectie deze week steeds meer versterking krijgt. Grim kan in Agadir kiezen uit 21 spelers, onder wie Wesley Sneijder die nog twee wedstrijden nodig heeft om Edwin van der Sar te evenaren als recordinternational. Sergio Padt en Nathan Aké hopen op hun debuut in Oranje.