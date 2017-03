LIVE: Oranje traint zonder Dost, Lens en Robben

Moordwapen Fortuyn stiekem tóch in collectie Rijksmuseum

11:52 Het wapen waarmee Pim Fortuyn op 6 mei 2002 werd vermoord is 'stiekem' toch in handen gekomen van het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat zegt voormalig museumdirecteur Wim Pijbes in een interview met Quote.