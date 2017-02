'Logisch dat leraren gevoelige onderwerpen mijden'

LezersbrievenEén op de negen leraren mijdt in de les gevoelige onderwerpen zoals homoseksualiteit of de Turkse politiek, meldt het AD vandaag. Lezers zijn niet verbaasd. ‘Dit horen we toch al jaren?’

Mijn dochter werd uitgescholden voor ‘duivelskind’

Met kinderen op een basisschool met 97 procent allochtone leerlingen, waarvan zeker 80 procent islamitisch, moet ik beamen dat de integratie is mislukt. Op dit moment wacht mijn dochter op overplaatsing vanwege structurele buitensluiting. Met zinnen als: ‘Je bent een duivelskind want je bent geen moslim’ of ‘Ik mag van mijn moeder niet met jou spelen’ heeft mijn tolerantie de limiet bereikt.

Als een volwassen moeder mij weet te vertellen dat we moeten uitkijken voor Joden want ‘die stelen onze kinderen en vermalen hen in hun brood’, vraag ik me af of deze kansenparels zelf niet terug de schoolbanken in moeten. De kinderen kijk ik er niet op aan, de ouders des te meer. Ik durf te beweren dat een derde van de moslims op school sterk gesegregeerd is, de tomeloze inzet van docenten ten spijt.

Henry Koster, Rotterdam.

Hulde voor de dappere dodo’s in het onderwijs

Kan een leraar maar beter zwijgen voor de klas? Wat zou u doen als je onderwerpen wilt bespreken in de klas en je wordt voor rotte vis uitgemaakt omdat je een gevoelig onderwerp aansnijdt? Of dat je daarna op social media geschoffeerd wordt, of dat je uiteindelijk benaderd wordt door de ouders van de allochtone leerling met boze woorden en dreigementen?

Hulde voor alle leerkrachten, vooral in de grote steden. Dappere dodo’s met heel veel incasseringsvermogen. Maar er zijn grenzen. Integratie? Mooi woord!

Victor Kammeraat, Gouda.

Geeft een onderwerp aanstoot? Nou en!

Jarenlang zijn we bezig om met onze kinderen over gevoelige kwesties te praten en ze daarmee vertrouwd te maken. Lees ik dat dat vermeden wordt omdat het zo gevoelig ligt bij onze immigranten. Kan me vergissen, maar is het niet zo dat zij zich aan ons aan moeten passen? Nu gebeurt het omgekeerde! Omwille van de lange tenen en kritiek gaan we de onderwerpen maar uit de weg.

Lekker makkelijk, de bekende weg van de minste weerstand. Ze mochten er eens aanstoot aan nemen! Nou en! Ontneem onze kinderen niet de aanpak die wij gewend zijn en waar zij het volste recht toe hebben. Een wellicht overbezorgde moeder.

Jeanette de Jong, Capelle aan den IJssel.

Dit horen we toch al jaren?

‘De wereld op zijn kop’ stelt Hans van Zon in zijn opinie-artikel (AD 1-2). Kamerleden zeggen geschokt te zijn door het nieuws dat onderwijzers onderwerpen als homoseksualiteit, de holocaust en terreuraanslagen door moslimextremisten de weg gaan. Dit is allemaal niet van vandaag of gisteren. Geluiden dat lessen onmogelijk gemaakt worden, zonder uitzondering door jongeren met een islamitische achtergrond, zijn al jaren te beluisteren.

Het wordt steevast gebagatelliseerd door goedgelovige integratie-aanhangers. Het is echt niet zo dat onderwijzers nu ineens afzien van dergelijke ‘moeilijke’ lessen. De oproep aan (overwegend vrouwelijke) onderwijzers het toch te blijven proberen doet wereldvreemd aan.

Ron Breda, Capelle aan den IJssel.

Kom van dat pluche af, geschokte politici

Docent mijdt lastige lessen! En weer lees ik dat de Tweede Kamer geschokt reageert. Ik hoor politici vaak zeggen dat ze diverse scholen hebben bezocht en dat ze weten wat er speelt. Ik denk dat ze niet verder komen dan de directiekamer. Weer een voorbeeld van de kloof tussen burgers en op het pluche zittende politici. Is het niet interessant om gekozen politici de eerste drie maanden van hun ambt met hun gezin tussen de burgers te laten wonen?

Niet in een dorp van 500 man, maar in de grote stad. Dan elk daarop volgend jaar een week. Dan zullen we zeker minder vaak lezen dat men vanaf het pluche geschokt reageert.