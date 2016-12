Man (29) bezwijkt aan verwondingen na schietpartij Hellevoetsluis

Een 29-jarige man is vanavond overleden na een schietpartij in Hellevoetsluis. Hij bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Een 25-jarige man raakte zwaargewond. Het schieten vond omstreeks 18.00 uur plaats aan de Branding.