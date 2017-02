Man redt babykameel

KNMI waarschuwt voor gladheid vanavond en vannacht

8:05 Vanaf vanavond laat is er in de provincies Noord-Holland, Friesland, Overijssel en Flevoland kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeeltes of lichte sneeuw, waarschuwt het KNMI. In de nacht naar woensdag volgen de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland.