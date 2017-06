Marco Borsato's mooiste kiekjes

Marco Borsato heeft vanmiddag zijn eerste eigen fototentoonstelling 'Gezichten van Aruba' geopend. Op de expositie zijn tientallen foto's van de zanger te zien. Voor de plaatjes reisde hij samen met fotograaf Raymond Rutting af naar Aruba. Gezichten van Aruba - featuring Raymond Rutting & Marco Borsato - is van 2 juni tot en met 27 augustus te bekijken in 5&33 Gallery in art'otel in Amsterdam.