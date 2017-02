Marine Le Pen: harde taal en warme knuffels

Marine Le Pen heeft dit weekend in Lyon haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Ze hamert op meer veiligheid, minder Brussel en een beperkt aantal immigranten.

Een partijcongres van het Front National is eigenlijk gewoon een vrolijke familiereünie. Kamerlid Gilbert Collard komt –fris onder de douche vandaan – aanlopen met wilde natte haren. Hij steekt een sigaar op, blaast een wolk de lucht in, en laat een militair met een automatisch wapen in zijn handen een selfie met hem maken.

Marion Maréchal-Le Pen, het ‘nichtje van’, is soms moeilijk te onderscheiden van de vele hoogblonde lookalikes die rondlopen en met haar op de foto willen. De tweede man van de partij, Florian Philippot, wordt bijna omver geknuffeld door drie dames uit het zuiden.

,,We wilden graag van hem weten wanneer we het partijprogramma kunnen uitdelen’’, zegt Lydia Badaluco (75) lachend. ,,We komen uit Nice en veel bedrijven daar vragen ons: wanneer zegt Marine nou wat ze met de economie wil?’’ Haar vriendin Véronique Delamarre (53) vult aan: ,,Ondernemers durven zich niet snel uit te spreken voor het Front National. Dat is toch nog een beetje taboe.’’

Schaamte slijt

Maar de schaamte slijt snel. Presidentskandidate Marine Le Pen van het Front National gaat inmiddels in alle opiniepeilingen op kop. Frankrijk kiest over drie maanden een nieuwe president. Afgelopen weekend waren de aanhangers van Le Pen bijeen in Lyon. Het verkiezingsprogramma werd gepresenteerd met in totaal 144 plannen en de aankondiging: ,,Ik zal doen wat ik heb beloofd.’’

Zondag stond ze zelf op het podium, voor een zaal met zo’n 3500 aanhangers. ,,Er zijn twee ideologieën die ons bedreigen: de mondialisering en islamitisch extremisme’’, zei Le Pen. ,,Mensen zijn slaven geworden in landen die onderworpen zijn aan de markt’’, zei ze over de economie. ,,We willen geen moslimradicalen die vrouwen onderdrukken!’’, klonk het over de islam.

Het verkiezingsprogramma van Marine Le Pen kent een aantal stokpaardjes, zoals immigratie en veiligheid. Le Pen wil 15.000 extra agenten en 40.000 extra gevangeniscellen. Ook voor migranten heeft ze een cijfer: maximaal 10.000 per jaar.

Geen Brussel, wel Parijs

Haar voorstellen voor Europa zijn duidelijk: ze wil dat politieke beslissingen weer in Parijs worden genomen in plaats van in Brussel. Lukt dat haar niet, dan mogen de Fransen zich per referendum uitspreken over een ‘Frexit’. ,,Ik wil de Fransen hun geld teruggeven. Want de afgelopen jaren is er een beleid gevoerd waardoor mensen met lage inkomens armer zijn geworden en multinationals rijker. Overheidsgeld is verspild aan onbeheersbare immigratie.’’

De plannen van Le Pen ademen – boven alles – vrees voor de buitenwereld. Frankrijk stapt uit de NAVO-top, de grenzen worden beveiligd en er komt weer een Franse munt.

,,Het verkiezingsprogramma lijkt niet meer op dat van haar vader, nee’’, zegt Edgar Hamet (73), oud-bankier en al 15 jaar lid van de partij. ,,Maar dat is logisch. Toch? De wereld is veranderd. Bij Jean-Marie Le Pen had iedereen het over de oorlog in Algerije, nu hebben we de oorlog in Syrië. Dat geeft nieuwe problemen, zoals die enorme stroom vluchtelingen uit zo’n land. Marine Le Pen wil de problemen van deze tijd, van 2017, aanpakken.’’

Trump

Hij vertelt over Donald Trump en hoe die met een nieuwe aanpak nieuwe problemen aanpakt. ,,Kijk ook naar de Brexit, het kan. We moeten niet bang zijn om nu eens voor onszelf, voor ons eigenbelang te kiezen.’’ Studente rechten Julie Rechagneux (24) knikt. ,,Onze generatie groeit op met terreuraanslagen. Terroristen reizen moeiteloos door Duitsland, Nederland, België en Frankrijk. Dan moet je gewoon grenscontroles invoeren! Immigratie vind ik geen probleem, terroristen vind ik het probleem.’’