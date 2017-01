Meer btw-inkomsten: Grieken pinnen de fiscus rijker

Grieken kiezen er steeds vaker voor om te betalen met de pinpas, omdat er nog altijd limieten gelden voor de opnames van contant geld. Pintransacties maken het voor winkeliers lastiger omzet buiten het zicht van de belastingdienst te houden.

Er vloeide tussen de zomer van 2015 en 2016 zo'n 600 tot 900 miljoen euro extra aan btw de schatkist in. En dat terwijl de bestedingen juist licht afnamen, en de btw-percentages gelijk bleven. Dan moeten de extra inkomsten wel komen door een betere belastinginning, concludeert de centrale bank.

En die is weer het gevolg van het feit dat Grieken twee keer zoveel van hun bestedingen als vorig jaar met de pinpas of creditcard afrekenen. Dat maakt het voor winkeliers lastiger de belasting te ontduiken; elektronische transacties zijn immers te traceren. Contant geld laat daarentegen geen sporen achter.

Limiet

Dat Grieken steeds vaker hun betaalpas trekken, komt door de beperkingen op de opname van contant geld. Die werden in juni vorig jaar van kracht om te voorkomen dat de Griekse banken zouden leeglopen. Grieken namen immers massaal hun geld op uit angst over de uitkomst van het referendum over een internationaal reddingspakket. Het risico bestond dat Griekenland de euro moest inleveren.

De beperkingen worden langzaamaan versoepeld, maar zomaar je hele saldo opnemen is er nog steeds niet bij. Er geldt een limiet van 840 euro per twee weken: 60 euro per dag. Maar betalen met pinpas of creditcard kan onbeperkt. Niet zo vreemd dus dat banken het afgelopen jaar honderdduizenden extra pinpassen uitgaven. Winkeliers en horecagelegenheden hebben massaal betaalautomaten aangeschaft, bang om anders omzet te missen.

En dus gebeurt in Griekenland nu wat bij ons heel normaal is: boodschappen afrekenen met je pinpas. Tot anderhalf jaar geleden was dat ondenkbaar. Vooral kleine supermarkten hadden vaak slechts één betaalautomaat, verstopt op de servicebalie. Nu staat er een bij elke kassa. Toeristen kunnen steeds vaker hun gyros, tzatziki en ouzo met de pin afrekenen, zonder eerst op zoek te hoeven naar een geldautomaat. Ook kaartjes voor de metro van Athene kun je nu pinnen.

Welkom

De extra belastinginkomsten zijn welkom in het land dat paar keer bijna failliet ging. Volgens schattingen speelt ongeveer een kwart van de economische activiteit in Griekenland zich buiten het blikveld van de belastingdienst af. Daardoor loopt de schatkist jaarlijks meer dan tien miljard euro mis.

De regering ziet het bevorderen van pinnen als een manier om ontduiking terug te dringen. Horeca, artsen, advocaten en nieuwe bedrijven worden verplicht betaalautomaten te plaatsen. Alleen uitgaven met een betaalpas, komen in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting.