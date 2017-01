Meer criminaliteit in Nederland dan gedacht

Video Chauffeur zet bus met passagiers stil voor boodschap

12 januari Een chauffeur van Syntus heeft maandag in Apeldoorn tijdens een rit zijn stadsbus stilgezet om een aankoop in een drogisterij te doen. Het vervoersbedrijf gaat de man om opheldering vragen, maar concludeert niet op voorhand dat hij in de fout is gegaan.