Mét rimpels midden in het leven

Je hebt al Margriet, Mama, Libelle, Opzij en Vriendin die vechten om de aandacht van vrouwelijke lezers. En: Linda, Jan, Beau Monde, Vogue, Harper's Bazaar en Marie Claire. Ook online is er informatiestress: honderden vloggers, bloggers en platforms richten zich op vrouwen.



Toch ontbrak er nog iets, vonden bladenmakers Wies Verbeek (51) en Els Rozenbroek (59). Namelijk: leesvoer voor vrouwelijke vijftigers. Een doelgroep die geen rimpelloos, maar wel een actief bestaan leidt. Een door de vergrijzing rap uitdijende club ook: in 2019 is meer dan de helft van de Nederlanders 50-plusser. Daarom geloven Verbeek en Rozenbroek dat er op de tjokvolle vrouwenbladenmarkt plek is voor Saar. De site gaat op 8 september online.



Op wat voor onderwerpen zit de 50-plus-vrouw te wachten?

Verbeek: ,,Zij is iemand die nog midden in het leven staat en dat wil ze weten ook. Ze loopt halve marathons, werkt zich suf, drinkt wijn met vriendinnen en tindert. Ze wil ook leuke dingen lezen. Met varifocus-bril op uiteraard.''



Rozenbroek: ,,Eigenlijk is de 50-plusfase een meer zorgeloze periode. De kinderen zijn het huis uit, je hebt meer tijd voor jezelf en je relatie, of je gaat juist scheiden. En over het algemeen zit je beter bij kas dan een dertiger.''



Verbeek: ,,Ik heb pas rondgekeken in het Italiaanse Puglia. Fantastisch, en ik ben op zoek naar meer aparte vakantiebestemmingen, cursussen die ik altijd al had willen doen en restaurants waar ik uren kan kletsen. Geen poffertjeszaak vol schreeuwende kinderen. Of zo'n pretentieuze hippe tent met onbeschoft personeel. Gezellig en goed, daar draait het om.''



In Margriet, Elegance of Harper's Bazaar kunnen vijftigers toch veel van hun gading vinden?

Rozenbroek, die voorheen bladenmaker bij Linda was: ,,Televisie staat er bekend om, maar ook in de bladen en online is de 50-plusvrouw onzichtbaar. Letterlijk en figuurlijk. Zelfs Libelle heeft een strikt beeldbeleid: er staat geen vrouw ouder dan 45 in.''



Verbeek: ,,Ook qua inhoud blijken vijftigers een vergeten groep. Het wemelt van de verhalen over hippe clubs, de nieuwste make-up, kinderen krijgen. Of je krijgt, zoals bij PlusOnline van MAX, informatie over trapliften en gebroken heupen en tips over struinen door de duinen met nordic walking-stokken. Ertussenin is weinig, wij willen in dat gat springen. De ene keer met stevige ironie, dan weer kwetsbaar.''



Maar in die levensfase komen toch ook de minder leuke kanten van het leven om de hoek kijken: fysiek verval, mindere kansen op de arbeidsmarkt?

Rozenbroek: ,,Klopt. Die onderwerpen komen, evenals zorg voor hulpbehoevende ouders, of ziektes, ruimschoots aan bod.''



Verbeek: ,,En we zullen de discussie over botox, plastische chirurgie of hysterisch sporten zeker niet uit de weg gaan. Wel met een kwinkslag. Want vijftigers kunnen beter relativeren dan veertigers als het aankomt op uiterlijke teloorgang. Ik baal van mijn rimpels maar ze zitten er nu eenmaal.''



Rozenbroek: ,,Halle Berry vierde onlangs haar vijftigste met een beeldschone bikini-shoot. Ik beschrijf mijn gedachten in Saar. Van ik haat haar tot ik wil haar zijn tot ik wil haar personal trainer en ze staat vast honderd uur per week in de sportschool. Voor de meeste vrouwen is zo'n voorkomen niet reëel. Het leven is niet Halle Berry.''



Zijn er genoeg gegadigden voor zo'n nieuwe titel te porren? Ouderen zijn toch behoorlijk merkvast en inflexibel?

Rozenbroek: ,,Dat is een achterhaald verhaal. Volgens recente onderzoeken en retailrapporten willen we meer dan ooit allerlei producten en diensten uitproberen. Van antirimpelcrèmes tot drankjes en van bankstellen tot restaurants. De meeste nieuwe auto's worden aan vijftigers verkocht. En dat zijn heus niet alleen maar Toyota's.''



Verbeek: ,,Het verschil met 50-plussers van dertig jaar terug is groot: wij zijn veel minder behoudend. We durven risico's te nemen: zelf heb ik een vaste baan opgezegd voor deze start-up. En veel van mijn vriendinnen daten bij het leven.''



Rozenbroek: ,,Vroeger was een 50-plusser een mevrouw. Nu is zij een vrouw die toevallig 50 is.''



En krijg je genoeg adverteerders mee om financieel te overleven op die afgeladen vrouwenbladenmarkt?

Verbeek: ,,Het is een gok. Maar ons gevoel en de cijfers zeggen dat er markt voor is en we proberen adverteerders uit de cosmetica-, reis- en verzekeringsbranche daar ook van te overtuigen.''



Rozenbroek: ,,Ik geloof heilig dat vrouwen zich herkennen in Saar. En dat adverteerders daarop zullen inspelen.''