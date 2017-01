Milieuactivisten protesteren tegen bizonjacht in Polen

Korpschef woedend over geweld tegen hulpverleners

18:06 Korpschef Erik Akerboom van de nationale politie wil een 'brede maatschappelijke discussie' over geweld tegen hulpverleners en andere overlast tijdens de jaarwisseling. Hij is woedend over het geweld dat ook deze jaarwisseling weer tegen politie en hulpverleners is gebruikt.