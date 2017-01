Minder werklozen, maar de kiezer is ondankbaar

Applausje voor onszelf! Op één dag drie keer goed nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eén: de werkloosheid neemt flink af. Vorig jaar daalde die het hardst van de afgelopen tien jaar. Twee: We geven met z’n allen meer geld uit aan kleding en meubels, fijn voor ondernemers. En drie: ons vertrouwen in de economie stijgt.

Juichende statistieken waar het kabinet best een beetje trots op mag zijn. Natuurlijk heeft Nederland de wind in de rug gekregen van de aangetrokken internationale handel. Maar het kabinet heeft ook bijgedragen aan de verbeterde economie door het begrotingstekort terug te dringen, de arbeidsmarkt te hervormen en de lasten te verlichten met 5 miljard euro.

Dankbaarheid

Toch is er weinig dankbaarheid onder het electoraat voor al dat goede nieuws. Voor veel mensen gáát het namelijk niet beter dan voorheen. Achter de macro-werkelijkheid zitten mensen met groeiende onzekerheid en zorgen voor de toekomst. Over hun werk. Hun pensioen. De zorg. En waar het heengaat met de samenleving.

Neem bouwvakkers, die steeds vaker als zzp’er aan de slag moeten. Vroeger waren zij in vaste dienst en daarmee verzekerd van een fijn pensioen en een inkomen als ze van de steiger vielen. Nu moeten ze vaak als pseudo-zelfstandige aan de slag zonder bescherming, ziet CNV-voorman Maurice Limmen. ,,Zij zijn nu aan het werk, maar of dat morgen ook zo is weten ze niet. Die onzekerheid raakt de middenklasse hard. Daar verdwijnt het basale vertrouwen dat het goed gaat als je je best doet.’’

Toekomst

De meeste kiezers zijn bovendien niet geneigd coalitiepartijen te belonen voor successen uit het verleden. Ze denken meer aan hun zorgen voor de toekomst. Vooral lageropgeleiden en mensen met een kleine portemonnee zien het somber in. Zij zijn veel pessimistischer over de economie dan degenen met een hogere opleiding en dito inkomen. Hun vertrouwen in de politiek is ook de helft minder, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Ontevreden mensen voelen meestal een grotere behoefte om op 15 maart naar de stembus te gaan dan mensen die het allemaal wel best vinden. ,,Dat zag je bij de Brexit: uit peilingen bleek dat veel meer mensen in de EU wilden blijven, vooral jongeren. Maar ze kwamen en masse niet opdagen’’, zegt econoom Willem Vermeend.

De oud-PvdA-minister kent als geen ander de frustratie van de huidige regeringspartijen. Vermeend was lid van allebei de paarse kabinetten in de jaren ’90. Ook toen ging het steeds beter met de economie en ook toen groeide desondanks de onvrede onder de bevolking. Hard roepen dat het begrotingstekort weer op orde is, helpt niet, weet Vermeend. ,,Je moet mensen laten voelen dat je begrijpt dat zij er nog niks van merken. Maar blijf wel achter het beleid staan van de afgelopen jaren. Dit kabinet heeft goede dingen gedaan.’’