Minister spreekt met nabestaanden MH370 over hervatten zoekactie

Wrakstukken

,,We blijven de wrakstukken onderzoeken", zei Liow. ,, Op die manier hopen we te achterhalen waar het toestel zich bevindt." Hij benadrukte dat zijn regering de zoekactie alleen hervat als er voldoende nieuw bewijs opduikt.

Locatie

Maleisische media denken meer te weten over de plaats waar de Boeing is neergestort. Zij schrijven dat het toestel mogelijk ten noorden ligt van het gebied waarin de afgelopen drie jaar is gezocht.

Volgens het hoofd van het Australische bureau voor Transport is het goed mogelijk dat het toestel op een andere plek ligt dan waar al die tijd is gezocht. Of de landen nu ook daar gaan kijken, durfde hij niet te zeggen. ,,Dat is een vraag voor de regering."