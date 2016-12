Minister wil minder abortussen door grotere rol huisarts

Er worden nu ongeveer 30.000 abortussen per jaar uitgevoerd. ,,We doen veel aan voorlichting en preventie. Als je vervolgens naar dat cijfer kijkt, dan schrik ik daar wel van", aldus Schippers. ,,Ik wil het abortuscijfer verder naar beneden zien te krijgen. Abortus is geen verkapte anticonceptie."



De minister wil dat huisartsen een grotere rol krijgen in de begeleiding van ongewenst zwangere vrouwen. In een abortuskliniek kan je anoniem naar binnen wandelen. Een huisarts kan volgens Schippers meer zorg op maat geven en eventueel voorkomen dat je nogmaals ongewenst zwanger raakt.



Schippers stuurt komend voorjaar een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer waarmee volgens haar moet worden geregeld dat huisartsen een abortuspil mogen voorschrijven. Op die manier kunnen zwangerschappen tot maximaal negen weken worden onderbroken. In een kliniek mogen zwangerschappen tot 24 weken worden gestopt.



In het interview benadrukt Schippers dat ze met het wetsvoorstel in geen geval de drempel voor een abortus wil verlagen. Wel hoopt ze dat vrouwen in de nabije toekomst veel vaker hun huisarts zullen betrekken bij het maken van een afweging. ,,Ik denk dat de huisarts een belangrijke toevoeging is aan de bestaande praktijk van hulpverlening van vrouwen in nood'', aldus de minister.