'Moeder had vroeger ook niet altijd aandacht'

Moeder had vroeger ook niet altijd tijd en aandacht

‘Help, mama wil me niet opvoeden!’ (AD 25-1). Er zit ongetwijfeld waarheid in de woorden van Gitty Feddema. Het verhaal is echter ook wat ongenuanceerd. Ten eerste. Moeders die vroeger 13 kinderen moesten opvoeden waren echt niet de hele tijd met elk kind afzonderlijk bezig. Daar was simpelweg geen tijd voor. Ten tweede. Ik ben een thuisblijfmoeder, ik geloof niet dat school de plek is waar mijn kinderen opgevoed moeten worden. Wel vind ik dat mijn kinderen respect moeten hebben voor de leerkracht en andere autoriteiten. Helaas heb ik een zoon die regelmatig echt ongelukkig is met het leven. En ook een van mijn dochters is bij tijd en wijle heel down. Ten derde. In veel allochtone gezinnen is juist de moeder de hele tijd aanwezig en toch gaat het met hun kinderen vaak mis. Ik denk dus dat het allemaal wat genuanceerder ligt dan ouders meer thuis en meer richten op het kind. Ik denk dat de nadruk moet liggen op het feit dat kinderen niet het middelpunt van de wereld zijn.

Sjanet Timmermans, Rijnsaterwoude.