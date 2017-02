Moeder vermoorde kinderen richt zich tot koning: Gezinsdrama’s moeten stoppen

Een 43-jarige vrouw uit Etten-Leur, wiens kinderen vermoord werden door haar ex-man, heeft een oproep gedaan aan koning Willem-Alexander. In meerdere persoonlijke brieven doet zij de Koning een verzoek zich in te zetten voor families die, net als haar gezin, te maken hebben (gehad) met ernstige bedreigingen en intimidaties.

Gezinsdrama’s kunnen voorkomen worden door vroegtijdig ingrijpen door overheid en instanties, schrijft Nesrin in een van de brieven. “Wanneer de moorden zijn gepleegd, is het te laat. Ik wil enkel gerechtigheid en het recht om te leven in een samenleving waarin sprake is van een menselijke maat.”

'Niet te bevatten verlies'

Brieven gericht aan Willem-Alexander belanden doorgaans op een grote stapel. Jaarlijks ontvangt de Koning tussen de 3000 en 5500 brieven. Toch krijgt Nesrin na een paar weken al antwoord. Niet van Willem-Alexander, maar van de directeur van het Kabinet van de Koning.

Hij geeft aan dat de brieven in behandeling zijn bij de minister van Veiligheid en Justitie.,,Namens de Koning condoleer ik u met dit niet te bevatten verlies. Ik wens u en uw echtgenoot veel sterkte toe in deze zware tijd”, valt te lezen in de brief. Nesrin is blij dat haar brieven serieus worden genomen. Ze voelt zich naar eigen zeggen al jarenlang niet gehoord door verschillende instanties.

Familiedrama

Nesrin is al meer dan een jaar bezig met een zaak tegen de politie en de gemeente Etten-Leur. Zij vindt dat zij indirect verantwoordelijk zijn voor het familiedrama. Haar ex-man Nekati Çelik schoot in maart 2015 zijn dochter (9) en stiefzoon (20) dood en pleegde daarna zelfmoord.

Quote ik kan pas echt beginnen met rouwverwerking als mijn kinderen gerechtigheid krijgen Nesrin

De vrouw van Turkse komaf en haar kinderen hebben jaren voorafgaand aan het drama verschillende keren meldingen en pogingen tot aangifte gedaan van bedreiging en mishandeling tegen Çelik. Daar is in haar ogen niets mee gedaan. Dat ontkent de politie met klem. Nesrin zou juist blij zijn geweest met de politie-inzet.

Hoger beroep

Verder loopt er nog een hoger beroep bij de Raad van State voor het sluiten van haar woning. Het huis aan de Landmanweg in Etten-Leur, waar het familiedrama plaatsvond, ging drie maanden op slot nadat voor de tweede keer een wietkwekerij werd gevonden. Nesrin wist daarvan, maar stond de kwekerijen toe omdat ze vanwege het drama getraumatiseerd was.

Via het hoger beroep hopen Nesrin en haar advocaat Peter Schouden een vergoeding te krijgen voor de geleden schade. Volgens Schouten is de last onder bestuursdwang ten onrechte gegeven.

Financiële problemen

Het familiedrama drukte Nesrin in zware financiële problemen. Haar schulden liepen na de moorden in hoog tempo op. Ze dreigde zelfs met Kerst op straat te worden gezet, maar haar advocaat Peter Schouten wist dat te voorkomen.

,,Het gaat nu steeds iets beter”, zegt Nesrin. Dat komt omdat de burgemeester van Moerdijk haar een uitkering heeft toegezegd. ,,We hebben gezien de zeer uitzonderlijke situatie naar een passende oplossing gezocht waarbij we goede afspraken hebben gemaakt met de betrokkenen", laat een woordvoerder weten.