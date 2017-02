Mongoolse vrouwen smokkelen paardengenitaliën de VS in

De vrouwen hadden niet alleen alleen de tot gehakt gemalen genitaliën bij zich, maar ook nog 20 kilo gewoon paardenvleesgehakt en drie liter jakmelk. Een jak is een in Centraal-Azië voorkomende rundersoort. De totale lading vlees is door de douane in beslag genomen, omdat het invoeren van niet gecertificeerd paardenvlees in Amerika ten strengste verboden is. Het mag alleen het land in als honderd procent duidelijk is wat de oorsprong van het vlees is.



Volgens de douane mochten de Mongoolse vrouwen, nadat hun vlees was ingenomen en vervolgens vernietigd, hun reis vervolgen. Het duo wordt verder niet vervolgd, omdat het niks wist van de invoerregels in de VS. De autoriteiten gaan er vanuit dat de twee in dit geval onbewust aan het smokkelen waren. ,,In Mongolië is de handel in paardengenitaliën namelijk de normaalste zaak van de wereld'', aldus de douane.