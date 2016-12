Monniken gaan afvalwater van bier zuiveren

Water dat bij de productie van hun trappistbier in het riool verdwijnt is de monniken van de Koningshoeven een doorn in het oog. Daarom komt naast de La Trappe-brouwerij een kas met een botanische tuin die fungeert als natuurlijke waterzuivering.

Naast het monumentale trappistenklooster vlakbij Tilburg start in januari de bouw van een futuristische kas. Tropische planten en micro-organismen gaan het afvalwater biologisch zuiveren, zodat het hergebruikt kan worden. ,,De planten hangen met hun wortels in bassins waar het vieze water doorheen stroomt'', legt adviseur István Koller van Waterschap De Dommel uit. ,,De wortels en bacteriën in het water halen de afvalstoffen eruit, zoals gist en chemische reinigingsmiddelen waar de brouwketels en bierflessen mee worden schoongemaakt.''

De waterzuiveringskas is in Nederland de eerste in zijn soort. Met de bouw is een investering van ruim 2 miljoen euro gemoeid, waarvoor de abdij garant staat. De brouwerij produceert jaarlijks evenveel afvalwater als zo'n vijfduizend huishoudens. Om één liter bier te produceren is zes liter water nodig, verklaart de prior, broeder Isaac. ,,Als je zeven keer per dag bidt om God te prijzen voor zijn schepping maar tegelijk doorgaat die te vervuilen, ben je niet goed bezig.''

Samenwerking

Naast het afvalwater van de brouwerij, die samenwerkt met Bavaria, gaat de installatie ook het afvalwater verwerken van de banketbakkerij, kaasmakerij en het jamfabriekje op het landgoed die worden gerund door de monniken. Op den duur moet ook het riool van de 22 monniken- en 29 gastenverblijven in de abdij op de kas uitmonden.

Quote In de kas kunnen we hop telen, zeewier kweken, een biologische palingkwekerij starten broeder Isaac In eerste instantie gebruiken de monniken het gezuiverde water om het grondwater op hun domein op peil te brengen en het land te irrigeren waarop ze planten kweken met behulp van 120 arbeidsgehandicapte 'hulpboeren'. Dat komt volgens de prior goed van pas. ,,We zitten hier op de hoge Brabantse zandgronden. Kijk maar hoe laag het water in de gracht om de abdij staat.''

Als de fijne kneepjes van het zuiveringsproces onder de knie zijn, is volgens hem nog veel meer mogelijk. ,,In de kas kunnen we hop telen, zeewier kweken, een biologische palingkwekerij starten. Het opgewerkte water kan over een paar jaar worden hergebruikt voor het brouwproces. Om de flessen te spoelen. Uiteindelijk hopelijk ook om bier mee te brouwen. Dan is de kringloop rond.''

Attractie

Quote Er komt ook educatie bij over de wereldwijde waterschaarste Broeder Icaac Voor de 150.000 mensen die de brouwerij jaarlijks bezoeken voor een excursie of een trappist op het terras wordt de kas een extra attractie. ,,Zij komen straks een mooie botanische tuin binnen, met tropische planten als ananas'', zegt de prior, die een soortgelijke kas bezocht in Boedapest. ,,Er komt ook educatie bij over de wereldwijde waterschaarste.''

Daar weten de monniken, die een dochterabdij hebben in Oeganda, alles van. ,,Ik kom er twee, drie keer per jaar. Daar zie je wat het betekent als kinderen elke dag vijf kilometer moeten lopen naar een waterput.''