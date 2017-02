Moordenaar Els Borst volgende week weer voor de rechter

Volgens de rechtbank Rotterdam was Van U. ten tijde van de twee moorden niet toerekeningsvatbaar. Van U. bekende beide moorden. Hij stak in februari 2014 Els Borst dood bij haar huis in Bilthoven, bijna een jaar later stak hij in Rotterdam tijdens een ruzie zijn zus Lois dood, ook met tientallen messteken. Van U. woonde in een pand met zijn zus.