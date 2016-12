'Moordenaar meisje van Nulde op onbegeleid verlof'

Zes orthopeden Hagaziekenhuis nemen samen ontslag

16:28 Zeven van de tien orthopeden van het Hagaziekenhuis in Den Haag hebben ontslag genomen. Ze willen niet werken in de nieuwe 'megakliniek' die er in Zoetermeer moet komen. ,,Ik zit daar te ver van mijn patiënten af. Dat vind ik link.''