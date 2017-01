Mosul nog niet van IS af ondanks belofte

Mosul moest al in 2016 op Islamitische Staat zijn terugveroverd. Maar na een offensief van ruim drie maanden is pas het oostelijke deel van de Iraakse stad bevrijd. En de andere helft? Generaals gaan uit van de zomer.

Quote Dit wordt geen gewone strijd, dit wordt een uitputtende guerrillaoorlog Luitenant-generaal Talib Shaghati Op het balkon van het hotel Nineveh International in Mosul is het dringen. Vanaf daar hebben Iraakse officieren goed zicht op de westelijke oever van de Tigris, de rivier die de stad in twee delen snijdt. Nu het oostelijke stadsdeel is bevrijd, begint het lastigste deel van de strijd tegen Islamitische Staat. Het oude stadscentrum is een doolhof met nauwe straatjes.

,,West-Mosul zal meter voor meter moeten worden heroverd. Met alleen soldaten. Zonder tanks en artillerie. Te midden van 750.000 burgers die van IS niet weg mogen. Dit wordt geen gewone strijd, dit wordt een uitputtende guerrillaoorlog'', zegt luitenant-generaal Talib Shaghati. Daarom waagt hij zich niet aan een voorspelling over wanneer de laatste IS-strijder is verdreven. ,,Drie maanden? Mogelijk, maar misschien ook langer.'' De oude belofte, 'Mosul is vrij vóór begin 2017' - ook onderschreven door ex-president Barack Obama, is door de tijd ingehaald.

Op 17 oktober opende een internationale strijdmacht de aanval op de miljoenenstad waar IS-leider, Abu Bakr al-Baghdadi, in 2014, het kalifaat uitriep. Dat maakt van Mosul een bijzondere stad. Behalve een grote strategische en economische waarde, speelt ook de symboliek een grote rol. Als Mosul valt, verliest IS de laatste stad in Irak, dan blijft alleen Raqqa in Syrië over.

Het Iraakse opperbevel leerde in oost-Mosul dat de IS-strijders nog taaier zijn dan gedacht. Zij halen alles uit de kast. Van sluipschutters en boobytraps tot geulen met brandende olie en veel zelfmoordaanslagen. Pas toen de bruggen over de Tigris onklaar waren gemaakt, hield de stroom aan auto's, volgeladen met explosieven, op. Auto's die door hun soms wonderlijke constructies met plaatstaal afkomstig hadden kunnen zijn uit de Mad Max-films met Mel Gibson.

Gouden Divisie

Quote Als de strijd losbrandt, lopen de levens van de naar schatting 750.000 mensen groot gevaar VN-coördinator voor Irak Voor de herovering van west-Mosul doet de regering opnieuw een beroep op de Gouden Divisie, de geheel in zwart uitgeruste keurtroepen van het Iraakse leger. Alleen de commando's van majoor-generaal Fazil Barwari kunnen zich in de oude stad meten met de IS-strijders die hen 'Zwarte Duivels' noemen.

Volgens de Iraakse legerleiding zijn bij de strijd tot nu toe 1.600 soldaten gesneuveld of gewond geraakt. De Gouden Divisie, die ook het voortouw nam in Tikrit, Ramadi en Fallujah, probeert nog snel de rangen op te vullen met nieuwe rekruten uit Bagdad. De verliezen zijn lang niet zo groot als bij IS, dat ruim 3.000 strijders heeft verloren.

Terwijl de belegeraars aan de zuidkant van Mosul pontonbruggen bouwen voor de oversteek naar de westoever - de bruggen in de stad zelf zijn te zwaar beschadigd, maken hulporganisaties zich grote zorgen over de burgerbevolking. ,,Als de strijd losbrandt, lopen de levens van de naar schatting 750.000 mensen groot gevaar'', zegt de VN-coördinator voor Irak, Lise Grande. Zij kunnen geen kant op en worden door IS gebruikt als menselijk schild.

Over hoeveel strijders IS nog beschikt, is onduidelijk. De schattingen lopen uiteen van 6.000 tot 10.000. De Gouden Divisie is kleiner, maar de totale strijdmacht, inclusief Koerdische en sjiitische milities, bestaat uit 100.000 man. De milities opereren alleen buiten Mosul. De stad zelf is het exclusieve terrein van het Iraakse leger. Daarvoor is gekozen omdat vooral sjiitische milities zich bij veldslagen schuldig hebben gemaakt aan schendingen van de mensenrechten onder soennitische inwoners.

Duiven

Dat heroverd gebied zich snel kan herstellen, laat ook oost-Mosul zien. De 500 burgers die het leven hebben gelaten zijn inmiddels begraven. De martelkamers zijn leeg. Boven het stadsdeel vliegen voor het eerst in twee jaar weer duiven. IS had duivenmelken verboden.

Met steun van Unicef zijn 30 scholen heropend. Meer dan 16.000 kinderen zitten alweer in de klas. De organisatie verwacht de komende weken nog eens 40 scholen te kunnen openen. Als oorlogsgeweld hun lokalen binnendringt, weten zij dat de aanval op west-Mosul is begonnen.