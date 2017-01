Musicalster wil toch niet bij Trumps inauguratie optreden

Holliday won een Tony voor haar rol in de musical Dreamgirls. Ze zou een dag voor de beëdiging in de Amerikaanse hoofdstad Washington optreden. Maar nadat ze een nacht lang commentaar had gelezen op haar keuze, bood ze haar excuses aan omdat ze de situatie verkeerd had ingeschat. Ze zou een nummer van Stephen Foster zingen: ‘Hard Times Come Again No More’. ,,Ik had geen idee dat dit geïnterpreteerd zou worden als een politieke stellingname. Het is mijn fout dat ik niet doorhad welk klimaat er momenteel in het land heerst.”