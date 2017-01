Naaktrecreanten in Delftse Hout vrijgesproken van 'naaktloperij'

De nudisten kregen in 2013 hun boetes op een veldje in recreatiegebied Delftse Hout, waar naaktrecreatie al 33 jaar werd toegestaan. Toch werd de locatie van de ene op de andere dag als 'ongeschikt' aangewezen, omdat de gemeente meer horeca in het gebied wilde. Dat besluit vochten de naaktrecreanten aan. In Nederland mag je bloot zonnen op stranden die hiervoor door gemeentes zijn aangewezen of op plekken die hiervoor geschikt zijn. In dat laatste geval is het aan het oordeel van de naaktrecreant of een plek geschikt is.