Nabestaanden aanslag Tunesië: TUI was nalatig

Nabestaanden van de slachtoffers van de aanslag in het Tunesische Sousse vinden volgens The Guardian dat reisorganisatie TUI nalatig is geweest. Zo zou het bedrijf onvoldoende hebben gewaarschuwd voor de terroristische dreiging in het land en zou de reisverzekering van TUI annuleringen op basis van terreurdreiging niet vergoeden.