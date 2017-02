NAC wil beloftenteam in top voetbalpiramide

De clubleiding onderzoekt momenteel de mogelijkheden of dat een haalbare kaart is. NAC denkt aan een vaste kern van 24 spelers voor het eerste elftal en 16 andere spelers voor het beloftenteam. Een totaal van veertig dus. Exclusief de talenten van onder 19 (A1) die dit seizoen in de eerste divisie uitkomen. Het beloftenteam wordt door de KNVB verplicht om in het eerste jaar tenminste acht spelers onder contract te hebben, in het tweede jaar dertien. Geen fulltime overeenkomsten, maar parttime contracten van twintig uur. Dat betekent dat NAC creatief met het spelersbudget van 1.5 miljoen euro moet omgaan. Extra geld gaat er namelijk niet bijkomen. Naast het kostenplaatje doemt een ander veel groter probleem op aan de horizon. Vorig jaar heeft de KNVB alle betaald voetbalorganisaties de mogelijkheid geboden om hun beloftenteams in de top van de nieuw te vormen voetbalpiramide onder te brengen. Veel clubs, waaronder NAC, Feyenoord en Heerenveen, bedankten vriendelijk voor de uitnodiging. Vaak vanwege geldgebrek.

Derde divisie

Andere clubs uit de eerste divisie zoals FC Volendam, Almere City, FC Den Bosch, De Graafschap en Achilles’29 maakten wél gebruik van het eenmalige aanbod. De beloftenteams van die clubs komen nu allemaal uit in de derde divisie. NAC wil die stap ook maken. Niet volgend seizoen, maar in 2018 of anders in 2019. Momenteel spelen de beloften, omgedoopt tot het tweede, in een competitie voor reserveploegen zonder promotie- of degradatieregeling. Die wedstrijden zijn verkapte oefenpotjes waarin niets op het spel staat.



Dat is de reden dat Heerenveen en PEC Zwolle begin deze week hardop de wens uitspraken om alsnog te worden opgenomen in de vorig jaar geïntroduceerde voetbalpiramide. De KNVB heeft aangegeven dat uitzonderingen in principe niet gemaakt worden. Heerenveen weigert echter onderaan in de vijfde klasse te starten. Ook NAC staat niet te springen om op het laagste amateurniveau in te stromen met de beloften, maar hoopt op een doorstart in de tweede of derde divisie.