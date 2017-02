'Nederlandse Syriëgangers gevaarlijk? Je kunt beter op de Tunesiërs letten'

De Nederlandse jihadisten die terugkomen uit Syrië, kennen we wel. We moeten ons meer zorgen maken over de honderden Noord-Afrikaanse IS-strijders die straks naar Europa vluchten, stelt terreurexpert Edwin Bakker. De veiligheidsdiensten delen zijn zorg.

,,Van die 170 Nederlanders die nog in Syrië en Irak zijn, weten de inlichtingendiensten wel ongeveer waar ze nu zitten. En als ze terug komen, weten we waar ze kunnen opduiken, we kennen hun familie en vrienden”, zegt Bakker. ,,Maar er vechten ook duizenden Tunesiërs en andere Noord-Afrikanen mee met IS, die willen of kunnen straks niet allemaal terug naar hun eigen land.” Ze hebben geen zin om daar jarenlang de cel in te gaan. Tunesië weigert ook vaak door andere landen uitgewezen Tunesiërs weer op te nemen. Dat gebeurde met de afgewezen Tunesische asielzoeker Anis Amri, die daarna een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn.

Bakker: ,,Een verblijf in Europa is dan hún beste optie, maar wij kennen ze niet en kunnen ze dus niet in de gaten houden.” Waarmee we niet weten of de teruggekeerde Syriëganger nu een leven in de luwte zoekt, in de criminaliteit beland óf nog steeds jihadistische terreurplannen heeft.

Bakker, hoogleraar Terrorisme aan de universiteit van Leiden, sprak woensdagochtend in Den Haag op een internationale conferentie over buitenlandse jihadisten. Op die bijeenkomst aanwezige veiligheidsbronnen bevestigen zijn zorgen. Er zijn zeker 40.000 buitenlandse strijders in Syrië en Irak, te veel om straks allemaal in de gaten te houden. Inlichtingendiensten gaan er wel van uit dat de meeste strijders terug zullen keren naar hun eigen land omdat ze al een netwerk hebben.

Geheime dienst AIVD waarschuwde woensdagochtend in een nieuw rapport vooral voor de dreiging die al wel te duiden is: de Nederlandse terugkeerders. Niet alle Nederlanders in Syrië zullen terugkeren. Sommigen zullen daar sterven, anderen zullen doorreizen naar een volgend slagveld. ,,Maar nu IS steeds minder gebied onder controle heeft, zal het aantal terugkeerders de komende periode wel langzaam omhoog gaan”, zegt Jack Twiss Quarles van Ufford, directeur Inlichtingen bij de AIVD. De dienst stelt al enkele maanden dat zij die nú terugkeren gevaarlijker zijn dan degenen die al langer terug zijn. De nieuwe lichting is langer in het strijdgebied geweest, ideologisch gehard en bekend met wapens. Zelfs hun kinderen kunnen al opgevoed zijn met de IS-ideologie.

