'Nederlandse verkiezingen ook doelwit Russische hacks'

Belgen smullen van cor­rup­tie­schan­daal

6:55 Politieke vrienden van de Belgische federaal premier Charles Michel blijken tot over hun oren in een corruptieschandaal te zitten. Terwijl een parlementair onderzoek pas gisteren is begonnen, brengen vooral Franstalige media al wekenlang dagelijks nieuwe onthullingen.