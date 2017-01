Nep-begraafplaatsen in Spanje moet opzettelijke brandstichting voorkomen

Dit speelt opzettelijke brandstichting in de hand. Projectontwikkelaars branden de grond af, om het vervolgens voor een schijntje te kopen. Het gevolg is dat deze vuurtjes vaak uitlopen tot grote bosbranden doen en veel schade aanrichten aan de natuur en de dieren die er leven. Ook in Griekenland is dit een bekend probleem. Volgens het Wereldnatuurfonds is 55 procent van de bosbranden wereldwijd, aangestoken door de mens.