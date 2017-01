Nieuw No Surrender-clubhuis geopend in Duitsland

Het nieuwe clubhuis van No Surrender-afdeling Emmen staat in Duitsland, net over de grens bij Klazienaveen. De voorbereidingen voor de sloop van het oude onderkomen, dat vrijdag werd gesloten na een politie-inval, zijn vandaag begonnen.

No Surrender nam het nieuwe clubhuis gisteren in gebruik, zo is te zien in een filmpje dat voorman Henk Kuipers postte op Facebook. De exacte locatie van het nieuwe onderkomen maakte hij, in tegenstelling tot zijn aankondiging van gisteren, nog niet bekend. Op de openingsuitnodiging op zijn facebookpagina stond als adres de grensovergang Zwartemeer vermeld. Die ligt vlakbij Klazienaveen, de woonplaats van Kuipers.

'Om de hoek'

Het nieuwe clubhuis staat volgens Kuipers net over de Duitse grens. ,,Het is om de hoek. Ik woon nu dichterbij het clubhuis dan ooit", verklaarde hij vandaag tegenover Powned. Wie de grens oversteekt bij Zwartemeer komt in een landelijk gebied tussen Meppen en Haren in de Landkreis Emsland. In dat gebied bevindt zich ook het clubhuis van No Surrender-chapter MC Darkside. Leden van die afdeling van de motorclub hielpen bij het aftimmeren van het nieuwe onderkomen van hun Nederlandse broeders, zo blijkt uit een bedankje van Kuipers onder foto's van het interieur van het motorhonk.

Legaal

Het clubhuis is volgens de No Surrender-voorman legaal en beschikt over gas, water en licht. Die nutsvoorzieningen hadden de leden van het Emmense No Surrender-chapter niet in hun vorige onderkomen. Dat stond er illegaal maar werd gedoogd door de gemeente Emmen. Tot de politie-inval van vorige week vrijdag. Volgens justitie was het 'een broeinest van drugs en geweld.' Voor de gemeente reden om het motorhonk met onmiddellijke ingang te sluiten en te laten slopen. De sloopvoorbereidingen zijn vandaag begonnen, zo is te zien op beelden van RTV Drenthe.

Politieke partij

Door de politieactie is de deelname van Kuipers' politieke partij Rechtdoor aan de Tweede Kamerverkiezingen op losse schroeven komen te staan. ,,De deelname zit vast op de financiën. Een aantal mensen is afgehaakt vanwege de negatieve berichtgeving van de afgelopen dagen over No Surrender. Dat was ook de bedoeling van de inval", zo verklaarde hij tegenover Powned.