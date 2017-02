Nieuw ontdekt essay onthult verrassende kant Winston Churchill

Riley speelde het essay door aan de Israëlische astrofysicus Mario Livio. Die laatste publiceerde het nu in het tijdschrift Science. Livio spreekt van een ,,grote verrassing'', hoewel eerder al bekend was dat Churchill veel interesse had in wetenschap en zelfs sciencefiction. Zo was hij de eerste premier die een wetenschapsadviseur aanstelde.



Het stuk zou bedoeld geweest zijn voor 'News of the World', maar werd nooit gepubliceerd. ,,Ik ben niet zo onder de indruk van het succes van onze beschaving dat ik denk dat we de enige plek in ons immense universum zijn waar leven en denkende wezens bestaan. Meer nog, dat we de mentaal en fysiek de hoogst ontwikkelde levensvorm zijn in het uitspansel van tijd en ruimte'', staat er onder meer te lezen.