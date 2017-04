Nieuwe foto's van jarige koning Willem-Alexander

Satudarahlid na moordzaak opgelucht terug bij Defensie

19:51 Een militair uit Breda die ruim anderhalf jaar lang werd verdacht van betrokkenheid bij de dood van Rudi Schouten, is weer aan het werk bij Defensie. Gianiro S. is sinds twee weken bezig als burgermedewerker bij de Koninklijke Luchtmacht. ,,Hij is opgelucht dat hij in de strafzaak volledig is vrijgepleit”, zegt zijn advocaat Michael Ruperti tegen BN DeStem.