Nieuwe stories-functie voor WhatsApp: foto's en video's verdwijnen na 24 uur

Trump wil lui­te­nant-ge­ne­raal McMaster als vei­lig­heids­ad­vi­seur

21:15 De Amerikaanse president Trump heeft luitenant-generaal Herbert Raymond McMaster voorgedragen als zijn veiligheidsadviseur. De 54-jarige McMaster moet de opvolger worden van Michael Flynn, die vorige week vertrok omdat hij in het geheim met de Russische ambassadeur in Washington over de Amerikaanse economische sancties had gesproken.