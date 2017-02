Nipplegate voor Mariah Carey op tribune bij basketbalwedstrijd

Mariah Carey, die al jaren een uitgesproken voorkeur heeft voor superstrakke kleding, was in het Staples Center in LA met haar vermeende nieuwe vriend: de 33-jarige achtergronddanser Bryan Tanaka. De twee arriveerden hand-in-hand lopend in het stadion en konden volgens aanwezigen geen moment van elkaar afblijven. De ster had anderhalf jaar lang een relatie met de steenrijke Australische zakenman James Packer. In oktober gingen ze officieel en met knallende ruzie uit elkaar. Tijdens een van haar shows zou het nachtegaaltje warme gevoelens voor Tanaka hebben gekregen. Cupido zou in november - een paar weken na de breuk met Packer - raak hebben geschoten.



De zangeres en de Australische miljardair waren al verloofd en stelden volgens Amerikaanse media bizarre huwelijkse voorwaarden op. Zo zou Carey 50 miljoen dollar krijgen voor elk jaar dat ze Packer's echtgenote was. Ook zou hij kleding voor haar kopen, haar een ongelimiteerde creditcard ter beschikking stellen en een privéjet vrijhouden voor Carey, de kinderen en de nanny's. Nu de verloving is verbroken en het huwelijk van de baan is, meent Carey dat ze alsnog recht heeft op het geld dat haar in het vooruitzicht was gesteld.



Carey vindt dat ze veel kosten heeft gemaakt voor haar ex. Zo is ze met haar twee kinderen van New York naar Los Angeles verhuisd voor hem en is ze zo getraumatiseerd door de break-up dat ze haar Zuid-Amerikaanse tournee heeft moeten afzeggen. Tijdens haar huwelijk met ex Nick Cannon kreeg de artieste twee kinderen: de inmiddels 5-jarige tweeling Moroccan (een jongetje) en Monroe (een meisje).