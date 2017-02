'No Surrender-leden wilden vingers ontvoerd ex-lid afknippen'

Volgens RTV Noord staat dat in de voorlopige dagvaarding van het Openbaar Ministerie. De vier verdachte No Surrender-leden verschijnen vrijdag voor de rechter. Zij zouden de Groninger hebben ontvoerd en mishandeld nadat hij de motorclub was uitgezet.

De man zou in bad standing de motorclub hebben verlaten. Daarom zouden andere leden hem hebben geschopt, geslagen en met de dood bedreigd. De verdachten zouden onder meer gebruik hebben gemaakt van handschoenen met leren noppen.

De Groninger moest vijfduizend euro betalen. Toen hij daaraan had voldaan werd hij halfnaakt achtergelaten in een bos in de provincie. Maar de verdachten waren ook toen nog niet met hem klaar. Ze zouden hem hebben opgewacht bij het ziekenhuis en zijn familie hebben bedreigd.

Zwijgrecht

Tot nu toe laten de vier verdachten niets los. Ze beroepen zich op hun zwijgrecht, zoals dat in het reglement van No Surrender is vastgelegd. Op het overtreden van die regels staan zware straffen, wat ook uit deze zaak maar weer blijkt.