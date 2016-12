Nog geen aanhoudingen na branden Culemborg

Henny Huisman: Diep gekwetst na scheldpartij 9-jarig kind

16:46 Voormalig Soundmix- en Surpriseshow-presentator Henny Huisman (65) is vandaag overladen met reacties na een strikt persoonlijke tweet die hij gisteren plaatste over een 9-jarig jongetje dat hem op straat uitschold met het woord 'kankerlul'. ,,Ik viel totaal verbijsterd stil toen het ventje dat tegen me zei en kreeg tranen in mijn ogen. Dit grievende taalgebruik is kennelijk anno 2016 volstrekt normaal in de Nederlandse samenleving.''