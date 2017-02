Nog twee nachtjes slapen...

Morgen, dan mogen journalisten en BN’ers naar binnen, nu houden ze de deuren graag nog even gesloten. Woordvoerder van MOJO Angelique Kramer mocht wel al haar hoofd om de hoek steken: ,,Er zijn speciaal opgeleide rekwisiteurs bezig, die met handschoentjes aan de originele zwerkballen en outfits op hun plek leggen. Dat is een nauwkeurig werkje.’’ De hal is volgens haar ook klimaatgereguleerd, om alle decorstukken als de vliegende auto (kleine foto) in goede conditie te houden.



Vijf jaar lang was MOJO bezig om de tentoonstelling naar Utrecht te halen. ,,Ik kijk er naar uit dat we nu ein-de-lijk van start kunnen’’, zegt Kramer. De expohal is vanaf de Cinemec via een binnendoorgang bereikbaar en heeft een capiciteit van 450 bezoekers per uur. Het personeel is getraind om die bezoekers goed op te vangen, zegt Kramer. ,,Ook zijn uit honderden kandidaten een stuk of twintig ‘speaking hosts’ geselecteerd, die op theatrale wijze het publiek verwelkomen. In de sollicitatieprocedure moesten ze aantonen ook vragen van diehard Harry Potterfans te kunnen beantwoorden. Hoeveel Zweinstein-afdelingen er zijn, behoort tot de basiskennis.”