Nummer 13 brengt arm tehuis jackpot

Groot feest gisteren in verpleeghuis Las Peñuelas in Madrid. Bewoners en verplegers wonnen 80 miljoen euro in de Spaanse superloterij.

Het verpleeghuis herbergt meer dan 200 oudere mensen, sommigen ernstig hulpbehoevend. Al jaren klagen ze over de belabberde leefomstandigheden. Een parlementariër die dit jaar met inspecteurs op bezoek ging, kwam er geschokt vandaan. ,,De verpleegkundigen noemen het een soort Auschwitz.'' De plafonds kwamen naar beneden, kakkerlakken renden overal rond, de airconditioning werkte niet bij 40 graden in de zomer en er was veel te weinig personeel.

Maar gisteren veranderde hun wereld. De hoofdprijs van de Spaanse kerstloterij, El Gordo (de dikke), viel op nummer 66.513. Een prijs die in Spanje over 1.650 loten met hetzelfde nummer wordt verdeeld, met 400.000 euro voor elk lot. In het verpleegtehuis hadden ze zo'n 200 loten gekocht, goed voor 80 miljoen euro.

Zelfde nummer

Het hele bejaardenhuis 'gokt' al veertien jaar op dat nummer, uitgekozen door een verpleegkundige, Rosi, wiens overleden vader op de dertiende was geboren.

De patiënten die ertoe in staat waren, huppelden samen met de verpleegsters in een polonaise voor de camera's. Velen lieten hun winnende nummer zien. Dat het eindigt op 13, dat maakte dus niet uit. Bovendien, het loterijkantoortje dat alle loten van 66.513 verkocht, even verderop, ligt aan de Calle de la Esperanza, de straat van de Hoop. In totaal 'verdeelde' de eigenaar maar liefst 660 miljoen euro onder de winnaars.

Veel van de ouderen zeiden tegenover de massaal toegestroomde journalisten hetzelfde: ,,Het geld is voor mijn kinderen.'' Zelf hebben ze er niet veel meer aan, al opperden enkelen dat ze zich nu een persoonlijke verzorger in hun huis kunnen permitteren. Net zo blij waren de verpleegkundigen. ,,Ons salaris is niet bepaald hoog.'' De meesten verdienen iets meer dan 1.000 euro per maand.