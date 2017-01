Obama's laatste uren: inpakken en thee met de Trumps

Update Lam­ba­da-zan­ge­res (63) verkoold gevonden in auto

17:03 De Braziliaanse zangeres Loalwa Braz, bekend van het lied Lambada van Kaoma, is op 63-jarige leeftijd verkoold aangetroffen in een uitgebrande auto. Dat melden lokale autoriteiten in het Braziliaanse Saquarema.